Erstmals mit Nachrückerinnen "GNTM": Üben die Models schon fürs Dschungelcamp?

Beim abschließenden Walk hätten die Vorzeichen für die Mädchen nicht anders sein können. "Gerade 2020 sucht man nach interessanten Menschen", so Klum. Auf Daria (22) traf dies offenbar nicht zu, sie erhielt kein Foto. Im Gegensatz zu Transgender-Model Lucy (21), der die Panik angesichts der noch unvertrauten High Heels deutlich anzusehen war, als sie über den Catwalk wackelte. "Ich will den Walk einfach nur überleben!"

Überlebt haben Nina-Sue (19) und Charlotte (25) ihren Gang vor Heidi und Stella, ihre Hoffnungen auf den Titel "Germany's next Topmodel" mussten sie aber begraben. Sie wurden als finale Amtshandlung in der neuen Folge von Frau Klum gleich im Doppelpack heimgeschickt. Glück im Unglück: so bleibt ihnen das Nackt-Shooting erspart, das in der nächsten Folge auf die verbliebenen Kandidatinnen wartet.