Erstes Treffen nach dem Megxit Queen Elizabeth II. würde Prinz Harry eine Rückkehr gestatten

Das erste Meeting nach dem Megxit: Vier Stunden lang trafen sich Prinz Harry (35) und seine Großmutter Queen Elizabeth II. (93) am Sonntag zur großen Aussprache. Laut dem britischen Boulevardblatt "The Sun" ging es dabei auf Schloss Windsor hauptsächlich um die Zukunft von Harry nach seinem Ausstieg. Entgegen anders lautender Gerüchte scheint die Queen aber nicht nachtragend: Sie ließ die Tür für ihren Enkel für eine Rückkehr in ihren royalen Schoß offen. Er sei "jederzeit herzlich willkommen, wenn er sich dazu entscheide, dem Königshaus wieder beizutreten".