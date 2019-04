Die Löwen bestreiten am 30. April das zweite Halbfinale bei Viktoria Aschaffenburg (18.30 Uhr, live bei Sport1 und im AZ-Liveticker). Für Sechzig wäre der Toto-Pokal-Sieg nach der Pleite bei Sonnenhof Großaspach (0:1) am Montag wohl der einzige Weg in den DFB-Pokal, nachdem Platz vier in der Dritten Liga doch in Ferne gerückt ist. Für Haching ist es nach einer sieglose Serie in der Liga nunmehr eine Rückrunde zum Vergessen.