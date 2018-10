Erstes Kind unterwegs Herzogin Meghan ist schwanger!

Das Paar war zuvor in Sydney gelandet, wo die Royals ihre erste große internationale Tour seit ihrer Hochzeit im Mai antreten. Meghan hatte sich auf dem Langstreckenflug offenbar für bequeme Kleidung entschieden. Sie trug unter einem Mantel ein schwarzes Rollkragenoberteil, dazu eine enganliegende dunkle Hose und Pumps. Dass die Herzogin am Flughafen zwei lilafarbene Ordner in der Hand - und offenbar vor ihrem Bauch hielt - löste bei vielen Royal-Fans bereits Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft aus. Und die Fans sollten Recht haben...