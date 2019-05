Erstes Bild, Name, Taufe Baby Sussex ist da: Wie geht es jetzt weiter?

Eines scheint jedoch schon jetzt sicher zu sein: Der Kleine wird aller Voraussicht nach den Titel Earl of Dumbarton tragen. Als erster Sohn von Prinz Harry, der die Titel Herzog von Sussex, Graf von Dumbarton und Baron Kilkeel trägt, ist es ihm gestattet, einen der niederen Titel seines Vaters zu übernehmen. Außerdem, so wird angenommen, wird ihm seine Urgroßmutter, Queen Elizabeth II. (92), den Prinzentitel verleihen.

Die Taufe

Den Blick in nahe Zukunft gerichtet wird wohl auch Baby Sussex in die Kirche aufgenommen. In der Regel findet die Taufe im britischen Königshaus zwei bis drei Monate nach der Geburt statt. Termin, Ort und Taufpaten sind bislang aber noch nicht bekannt. Royal-Fans freuen sich jetzt sowieso erst einmal auf die ersten Bilder des kleinen Jungen, der so lange auf sich hat warten lassen.