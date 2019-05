Erster Termin nach der Geburt Prinz Harry: Die Freude über diesen Baby-Strampler ist groß!

Seit Montag sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) stolze Eltern ihres Sohnes Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Wenige Tage nach der Geburt ist der frisch gebackene Papa zurück zu seinen royalen Pflichten gekehrt: Am Donnerstag nahm er in Den Haag einen Termin für die Invictus Games, die nächstes Jahr in den Niederlanden stattfinden, wahr. Dabei strahlte Harry über beide Ohren - besonders als ihm zwei Geschenke überreicht wurden. Eines davon war für Archie bestimmt, das andere für ihn selbst.