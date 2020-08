Also, abwarten. Zunächst steht eh die Partie gegen Barcelona im Fokus und für den Spanier wird es so oder so eine hochemotionale Partie. Schließlich werden die 90 Minuten gegen die Katalanen für Thiago auch eine Reise in die Vergangenheit. In der berühmten Kaderschmiede La Masia wurde der Sohn der brasilianischen Barça-Legende Mazinho zu dem Edeltechniker geformt, den der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola Jahre später mit den Worten "Thiago, oder nix!" in den weltfußballerischen Adelsstand erhob.