Erster klassischer Dutt Herzogin Meghan: Jetzt passt ihr Stil zu ihrem Status

Ein Ohr für Studenten

Am allermeisten war die Herzogin von Sussex an den Studenten interessiert, die von ihren Erfahrungen ihres Studien-Wechsels vom Commonwealth nach England erzählten. Für die Generalsekretärin der Association of Commonwealth Universities, Dr. Joanna Newsom, ist Meghan ein wahrer Segen, wie sie dem "People"-Magazin verriet: "Sie wird eine fantastische Patronin sein. Sie wird eine starke Kämpferin für die Themen sein, die der ACU wichtig sind. Sie ist außerdem sehr enthusiastisch und wortgewandt, was höhere Bildung angeht. Sie hat einen Abschluss von der Northwestern und versteht, worum es bei Bildung geht. Sie ist sehr inspirierend und man kann gut mit ihr sprechen."