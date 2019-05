Meghan und Harry: Presse soll Geflüster nicht hören

Meghan und Harry flüstern, schauen sich dabei tief in die Augen, doch Kameras und Mikrofone können ihre Worte nicht aufnehmen. Lippenleserin Tina Lannin entziffert in der britischen Zeitung "The Sun", was die stolzen Eltern gesagt haben.