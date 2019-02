München - Ob Uli Hoeneß wohl eine Vorahnung hatte? "Es ist eh für mich das achte Weltwunder, dass unsere Mannschaft in der Bundesliga noch nicht ein Mal eingebrochen ist", sagte der Klub-Präsident am Donnerstagnachmittag vor dem Topspiel des FC Bayern Basketball bei den EWE Baskets Oldenburg. "Wir haben am Ende immer noch die Kurve bekommen", sagte Hoeneß und schwärmte von dem "unglaublichen Willen" der Mannschaft.