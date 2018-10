Erste große internationale Tour Herzogin Meghan und Prinz Harry sind am Ziel

Volles Programm für die Royals

Begrüßt wurden Harry und Meghan in Sydney aber nicht nur von Fans, laut "Daily Mail" waren auch viele Polizisten vor Ort, um das Paar vom Flughafen in ihre Unterkunft zu geleiten. Die ersten offiziellen Termine stehen erst am Dienstag an. Unter den Leuten, die die Royals begleiten, soll auch ein Friseur sein. Zudem soll angeblich auch Meghans beste Freundin und Stylistin Jessica Mulroney (38) aus Kanada einfliegen, heißt es. Allerdings komme diese und ihr Ehemann Ben (42) für die Kosten der Reise selbst auf, heißt es weiter. Mulroney könnte der Herzogin bei der Wahl der Outfits helfen, denn bis zu drei Mal am Tag steht ein Kleiderwechsel an.