Der Wahlbrief muss bis Sonntag, 29. März, 18 Uhr, eingegangen sein. Entweder mit rosa Versandumschlag per Post, oder durch Einwurf in einen der Sonderbriefkästen. Diese stehen ab Freitag, 27. März, zur Verfügung, die letzte Leerung findet am Wahlsonntag, 18 Uhr, statt. Sonderbriefkästen gibt es unter anderem im KVR, Ruppertstraße 11 und 19 oder am Neuen Rathaus am Marienplatz.