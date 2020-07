München - Dass Sven Ulreich in der kommenden Saison wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen will, hat er zuletzt deutlich zum Ausdruck gebracht. "Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", sagte der 31-Jährige bei Sport1. Vorstellbar sei für ihn "alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt." Hinter Kapitän Manuel Neuer (34) und Neuzugang Alexander Nübel (23) wäre Ulreich wahrscheinlich nur noch die Nummer drei bei Bayern. Das ist nicht sein Anspruch.