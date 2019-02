Eröffnungsgala zum Filmfest Natalia Wörner und Heiko Maas: Turtelnd bei der Berlinale-Eröffnung

Die 69. Internationalen Filmfestspiele von Berlin wurden gestern feierlich in der Hauptstadt eröffnet. Dabei stand die Opening-Gala, übrigens auch in diesem Jahr moderiert von Anke Engelke (53), unter einem besonderen Stern: Für den langjährigen Leiter Dieter Kosslick (70) wird es die letzte Berlinale werden. Natürlich ließen es sich zahlreiche Promis nicht entgehen, an dem Event teilzunehmen. So tummelten sich unmittelbar vor der Eröffnung unter anderem Fatih Akin (45), Iris Berben (68), Heike Makatsch (47) oder auch Hollywood-Größe Andie MacDowell (60) auf dem roten Teppich.