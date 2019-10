Eröffnungsfeier in London Erster Auftritt nach der Doku: Meghan setzt ein lila Ausrufezeichen

Für ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem aufsehenerregenden Interview wählte Herzogin Meghan (38) ein besonders auffallendes Outfit. Das lila Midi-Kleid (Babaton By Aritzia "Maxwell"), in dem sie am Dienstag im Rahmen der Eröffnungszeremonie des "One Young World"-Gipfels vor 2000 junge Führungskräfte aus über 190 Ländern trat, ist nicht neu. Sie hatte es schon einmal bei einer Veranstaltung im Januar getragen; damals war sie noch mit Baby Archie (5 Monate) schwanger.