Die Münchner Polizei vermeldet einen Ermittlungserfolg: Eine Frau soll die Giftanschläge mittels präparierter Flaschen begangen haben.

München - Die Münchner Polizei lädt am Samstag um 14 Uhr Journalisten zu einer Pressekonferenz ins Präsidium: Es gibt neue Erkenntnisse im Fall der vergifteten Flaschen in Supermärkten. Eine Frau soll die Anschläge begangen haben. Es handle sich um eine 56-Jährige aus dem Großraum München, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.

Die Ermittlungen seien "sehr intensiv" verlaufen, so die Staatsanwaltschaft und der Leiter der Mordkommission im Vorfeld der PK. Auf Twitter sprach die Polizei München von einem "schnellen Ermittlungserfolg".

Tödliche Dosis - keine Toten