Boateng-Wechsel scheitert

Der Abwehrmann wollte eigentlich nach Paris, zu PSG. Doch auf den letzten Drücker scheiterte der Wechsel zum Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel. Und das ist offensichtlich nicht spurlos am 30-Jährigen vorbeigegangen. Nach dem 3:0 (1:0) beim VfB Stuttgart, zwei Tage vor seinem Geburtstag, schritt der Weltmeister ohne Kommentar, mit Kopfhörern in den Ohren und mit nachdenklicher Miene durch die Mixed Zone in Richtung Mannschaftsbus.