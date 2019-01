AZ: Herr Schmidt-Eenboom, wie schätzen Sie als Geheimdienstexperte den Online-Angriff auf hunderte Politiker und Prominente ein?

ERICH SCHMIDT-EENBOOM: Da klingeln bei mir natürlich sämtliche Alarmglocken. Denn die Frage, wer die Daten erbeutet hat, ist höchst brisant. Für eine Aktion dieses Ausmaßes ist erhebliches Know-how nötig. Für Privatleute scheint das eine Nummer zu groß. Und Hacker, die das könnten, etwa die Leute vom Chaos Computer Club, tun so etwas nicht. Es deutet also alles in Richtung professioneller, ausländischer Geheimdienste.