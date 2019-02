Kovac: "Es geht sehr viel leichter, wenn wir eine sichere Führung haben"

Ob Rafinha schon am Samstag gegen Hertha BSC Spielzeit erhält? Fraglich. "Wir sind in einer Situation, in der wir aufholen müssen. Da versucht man schon, einen Stamm einzuspielen", stellte Kovac klar. Das spricht nicht für viele Wechsel in der Startelf. Der Coach ergänzte: "Es geht sehr viel leichter, wenn wir eine sichere Führung haben. Dann kann man den Spielern mehr Minuten geben."

Klingt nach Plan A, nach Kimmich. Das wird auch Owen Hargreaves freuen. Denn für den Ex-Bayern-Star ist Kimmich "wohl der beste Spieler der letzten zwei Saisons".