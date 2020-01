Kapitän Manuel Neuer stößt ins gleiche Horn: "Alle wissen in der Bundesliga, dass der FC Bayern München wieder da ist!" Und Kunst-Torschütze Leon Goretzka präzisierte: "Er hat ein Klima geschaffen, in dem wir uns alle wohlfühlen. Und er hat an einigen Schrauben gedreht." Stichwort Pressing.

Mit dem 9:0 seit der Winterpause haben die Bayern das Halali auf Branchenprimus Leipzig aufs Eindrucksvollste eröffnet. Bevor es in zwei Wochen in der Allianz Arena zum Gipfeltreffen mit den Bullen kommt, müssen die Sachsen am kommenden Samstag zuhause erstmal den Tabellendritten Mönchengladbach in Schach halten. Dass die Gier-Bayern derweil beim FSV Mainz patzen, kann man sich derweil gar nicht recht vorstellen. Der Integrator wird schon das richtige Set-up finden – natürlich in Teamarbeit.

