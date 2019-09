Nach einem Jahr gibt es beim Audi A4 g-tron nichts zu beanstanden

Alles also im grünen Bereich nach einem Jahr? Wie schneidet der g-tron auf der Hebebühne und beim Dichtheits-Check mit dem "Gas-Schnüffler" ab? Das lässt sich mit einen einzigen Prädikat beantworten: ausgezeichnet. Der große Service, wie er etwa vor einer Hauptuntersuchung durchgeführt wird, ist durchaus anspruchsvoll und beleuchtet alle Teile eines Autos, bei denen Alterung oder Verschleiß eine Rolle spielen können.

Doch Beanstandungen gibt es nicht, weder Fahrwerk noch die Hankook-Reifen, weder die Bremsscheiben, noch die Beläge, weder die Bodenbleche, noch die Auspuffanlage zeigen Anzeichen von Wechselwilligkeit. Alles (fast) so frisch wie am ersten Tag, lautet das Fazit des Meisters in der Audi-Lehrlingswerkstatt. Und sein Kollege mit dem elektronischen Gas-Detektiv pflichtet nach einer intensiven Schnüffeltour an der kompletten CNG-Anlage bei: Beide Daumen hoch!

Beim Dauertestwagen ist alles im grünen Bereich - die nächsten zigtausend Kilometer können kommen.