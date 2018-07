Erbpacht läuft aus Wohnungen in Neuhausen: Hoffnung für die Eisenbahner

In München gibt es sechs weitere Eisenbahner Baugenossenschaften, deren Erbpacht in absehbarer Zeit ebenfalls ausläuft. Da diese noch keinen Vorkaufsvertrag unterschrieben haben, besteht für sie weiter die Möglichkeit, ihre Erbpacht zu annehmbaren Konditionen zu verlängern. Und was wird aus den Neuhausern? "Es gibt noch die Möglichkeit, vom Vertrag zurücktreten, aber nur, wenn dem beide Parteien zustimmen", sagt Diana Stachowitz (SPD). Die Landtagsabgeordnete hat den Anwohnern am Donnerstag einen Besuch abgestattet. Vom Vertrag zurücktreten müsste also die Eisenbahner auf der einen und das Bundeseisenbahnvermögen auf der anderen Seite.