Mit seinen 26-Jahren hat der Australier bereits eine bemerkenswerte Karriere hinter sich: Nachdem er bereits in jungen Jahren als Talentspäher für den Münchner Verein FT Gern unterwegs war, folgte 2008 im Alter von gerade einmal 16 Jahren der Wechsel zum TSV 1860. Zwei Jahre später heuerte er beim FC Bayern als Scout und Trainer in der U7 und U8 an. Durch sein hohes Engagement und sein gutes Einschätzungsvermögen verdiente er sich beim Rekordmeister schnell Respekt. Vor allem Präsident Uli Hoeneß gilt als großer Förderer von Pauls.