Fritz R. (Name geändert) so der Inhalt würde Ritter "auch mal eine in die F.....e hauen wollen", schrieb der Polizeirat dem Parlamentarier am Wochenende über einen Messengerdienst. "Solche Leute wie Sie gehören weg", schreibt der Polizeirat an den Abgeordneten. Der SPD-Mann solle sich "schämen" und "künftig ganz ruhig bleiben", rät der Polizist.