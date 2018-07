München - Aller guten Dinge sind drei, was Sechzigs Innenverteidiger-Suche anbelangt: Nachdem die Löwen mit den Wunschkandidaten Kevin Kraus und Tim Rieder kein Glück hatten, steht Abwehrspieler Simon Lorenz (21) von Zweitligist VfL Bochum vor einem Wechsel an die Grünwalder Straße - wenn die Bosse des TSV 1860 nur mal in die Gänge kommen würden.