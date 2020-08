Er sitzt neben Dieter Bohlen Laura Müller ist "so stolz" auf den neuen "DSDS"-Juror Michael Wendler

Schlagersänger Michael Wendler (48) wird in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" Platz nehmen. Über den großen neuen TV-Job freut sich nicht nur der Musiker selbst, auch seine Ehefrau Laura Müller (20) ist begeistert. "Ich bin soo stolz", schreibt Müller in ihrer Instagram Story und fügt einen Herzchen-Emoji hinzu. Ihr Ehemann bekommt in dem Clip eine Umarmung. "Ich platze vor Stolz, ich bin so happy", erklärt Laura Müller in die Kamera. Sie freue sich auf Dieter Bohlen, auf die anderen Mitjuroren und das neue Kapitel.