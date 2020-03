"Er arbeitet hart und will immer mehr, um ständige Fortschritte zu machen. Er ist fit, weil er seinen Körper gut kennt und weiß, was er braucht, um in Form zu bleiben. Seitdem ich Ben kenne, hat er einen fantastischen gesunden Lebensstil", sagte sein Fitness-Coach Christian Belise in der "Bild"-Zeitung.

Benjamin Pavard ist kaum verletzt

So kommt es nicht von ungefähr, dass Pavard kaum verletzt ist. Seit Sommer 2016 verpasste der Rechtsverteidiger aufgrund von Verletzungen nur acht Spiele, zumeist wegen kleinerer Blessuren.

Lediglich ein Muskelbündelriss setzte den französischen Nationalspieler in der Saison 2018/19 längere Zeit außer Gefecht. Das Fitnesstraining macht sich bei Pavard offenbar bezahlt – in vielerlei Hinsicht.

