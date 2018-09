Er legt es seit 20 Jahren nicht ab Warum Prinz Harry seit Jahren dieses Armband trägt

In einem früheren Interview erzählte Harry von seiner schicksalhaften Reise nach Afrika, 1997: "Mein Vater sagte mir und meinem Bruder, dass wir unsere Taschen packen sollten - wir würden nach Afrika gehen, weg von all dem hier." Höchstwahrscheinlich hat er auf dieser Reise auch das Armband erstanden, das er seitdem nicht mehr ablegt. Auch Prinz William (36) kam mit einem ähnlichen Armband aus Afrika zurück, das er ab und an noch trug.