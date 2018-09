Verdächtiger meldet sich bei der Polizei

Die Polizei kamen dem Tatverdächtigen dank mehrerer Zeugenaussagen auf die Spur. Am Samstagnachmittag meldete sich der Tatverdächtige dann in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei. Bei der Vernehmung gab er an, dass er an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei. Der 42-Jährige ist bereits polizeibekannt – der Fall liegt allerdings schon längere Zeit zurück.