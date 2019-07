"Er ist ein großer Fan" Prinz George hat einen Wimbledon-Sieger als Tennis-Trainer

Dass Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) echte Liebhaber des Tennissports sind, zeigt sich an ihren regelmäßigen Besuchen in Wimbledon. Ihre geteilte Leidenschaft für den Ballsport scheinen sie auch an ihren ältesten Sohn, Prinz George (5), weitergegeben zu haben. Wie die Herzogin von Cambridge bei einem ihrer jüngsten Wimbledon-Auftritte verraten hat, schwingt der kleine Royal schon fleißig den Tennisschläger - und ein echter Profi hilft ihm dabei.