FC Bayern: Effenberg für Mandzukic-Wechsel

Mit dem 33 Jahre alten Kroaten, der seit 2015 bei Juventus Turin spielt, hätten die Münchner "plötzlich wieder eine Chance auf den Sieg in der Champions League", meinte Effenberg. Mandzukic spielte bereits von 2012 bis 2014 in München und gewann mit den Bayern 2013 die Fußball-Königsklasse. Am Dienstag hatte der FC Bayern in Ivan Perisic bereits einen Landsmann von Trainer Niko Kovac von Inter Mailand ausgeliehen.