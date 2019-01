Über diesen Missbrauch des Namens der Weißen Rose hätten die Schüler mit dem Parteivertreter am Freitag sprechen wollen, so die Schulleiterin. Die Schüler hatten sich Fragen überlegt, um den AfD-Mann mit der Thematik zu konfrontieren. "Da es sich um einen konkreten Vorwurf gegenüber der AfD handelt, hat sich das P-Seminar, in Absprache mit dem BR, entschieden, auch die AfD mit diesem Vorwurf zu konfrontieren", heißt es in der Stellungnahme des Kurt-Huber-Gymnasiums.