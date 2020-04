Salihamidzic überzeugt von Hernández' Qualitäten

Alphonso Davies (19) und David Alaba (27) liegen aktuell ein Stück weit vor Hernández. Salihamidzic allerdings glaubt an seinen Rekordmann – und verteidigt Hernández. "Dass er verletzungsbedingt keinen guten Start bei uns erwischt hat, ist bedauerlich, aber so etwas passiert", sagte Brazzo der "Sport Bild": "Lucas hat die Qualität und den Willen, aus so einer Situation gestärkt hervorzugehen. Sein Transfer wurde auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene einstimmig beschlossen, wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch sehr helfen wird."