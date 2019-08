Er hat den Privatjet gezahlt Heuchelei? Elton John verteidigt Harry und Meghan im Klimastreit

Elton John (72, "Can You Feel the Love Tonight") stört sich offenbar sehr an der massiven Kritik, die das Reiseverhalten von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (38) in den vergangenen Tagen auf den Plan gerufen hat. Bei Instagram nimmt der Sänger das royale Paar nun in Schutz und teilt dabei auch ordentlich aus. Er sei von den "verdrehten und boshaften Darstellungen" bezüglich ihrer privaten Nizza-Reise "tief erschüttert". Die erhobenen Vorwürfe gegen die Herzogin und den Herzog von Sussex will er entkräften.