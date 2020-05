"Er hat alles, was er braucht" Baby Archie feiert ersten Geburtstag: Was schenken Harry und Meghan?

"Meghan ist eine großartige Köchin und liebt es, sich in der Küche kreativ auszuleben", so Nicholl. Daher gehe die Royal-Expertin davon aus, dass sich Baby Archie sicher über eine selbst gebackene Geburtstagstorte freuen dürfe. "Vermutlich aus Bio-Zutaten und zuckerfrei", fügt sie an, "etwas entsprechend Gesundes für einen Einjährigen". Außerdem, so Nicholl weiter, werde auch für Spiel und Spaß gesorgt sein. Bei schönem Wetter sei anzunehmen, dass die kleine Familie "gemeinsam im Pool herumplantscht".