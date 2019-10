Aktuell macht der 17-Jährige mit starken Leistungen beim FC Liefering, dem Schwesterverein von Österreichs Abo-Meister Red Bull Salzburg, mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. In den bisherigen neun Partien in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse war Adeyemi bereits an neun Treffern beteiligt (fünf Tore, vier Vorlagen), dazu kommen zwei Tore in zwei Partien in der UEFA Youth League.