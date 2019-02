München - Am Montag schlüpfte Daniel Wein in eine neue Rolle – die des Erlösers. Beim "unmenschlich wichtigen Spiel", wie es Stürmer Sascha Mölders formulierte, gegen den Tabellenletzten VfR Aalen war es Wein, der in der 84. Minute den Ball mit seinem ersten Saisontor zum 1:1-Ausgleich für die Sechzger über die Linie beförderte. Und so die Wende zum Guten einleitete, die Prince Owusu vier Minuten später mit den Siegtreffer finalisierte.