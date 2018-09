Der Grabscher zeigt sich reumütig

Bei seiner Vernehmung gab der Täter an, betrunken gewesen zu sein und keine konkreten Erinnerungen mehr zu haben. Er gehe aber davon aus, dass er die Tat begangen habe und sich nun dafür schäme. Noch aus der Untersuchungshaft heraus zahlte er einen Schadensersatz in Höhe von 750 Euro und bat sein Opfer mehrmals um Verzeihung. Bis heute leidet die Frau unter den Nachwirkungen der Tat und fühlt sich seit dem Vorfall unter anderem in Menschenmengen nicht mehr wohl.