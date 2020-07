Entscheidung steht an Kommt Prinz George auf ein Internat?

Prinz William wurde, wie bei den Royals üblich, mit acht Jahren zum Internatsschüler, er besuchte die Ludgrove School in Berkshire. Genau wie sein Bruder Prinz Harry (35) soll er dort glücklich gewesen sein. Auch Herzogin Kate ging auf ein Internat. Williams Vater, Thronfolger Prinz Charles, war auf der Cheam School in Hampshire und in Gordonstoun in Schottland und nannte die Erfahrung später "katastrophal".