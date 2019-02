München - Rote Trikots auf dem Rasen des TSV 1860? Am Freitag übten sich nicht nur die Profis des TSV 1860, traditionell in Weiß-Blau, an der Grünwalder Straße 114. Direkt daneben lief der SV Wehen Wiesbaden am Kunstrasen auf, denn: Sechzig gestattete dem Drittliga-Konkurrenten, vor dem Verfolgerduell am Abend bei der SpVgg Unterhaching auf Giesings Höhen anzuschwitzen.