"Glauben an die Zukunft des TSV 1860"

"Wir glauben an die Zukunft des TSV 1860. Und wir sehen, dass es aktuell schwierig ist, mit einem begrenzten Etat in der hart umkämpften Liga zu bestehen", schrieb das Versicherungsunternehmen gestern in einer Stellungnahme. Daher wolle man das Sponsoring erhöhen – und zwar schon für die Saison 2019/20. Man wolle sogar in einem Konsortium weiterer Münchner Unternehmen als dritter Gesellschafter einsteigen. Die schlechte Nachricht: Es handelt sich (kurzfristig) wohl nur um ein paar Tropfen auf den heißen Stein.