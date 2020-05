München - Dienstagnacht wurden Rettungskräfte zu einer dringenden Hausgeburt alarmiert. Vor Ort eingetroffen, konnten die Einsatzkräfte nach einer kurzen Untersuchung jedoch schnell feststellen, dass bei der schwangeren Frau noch keine Eile bestand. Deswegen wurde die Entbindung in eine Klinik verlagert. In Begleitung eines Kindernotarztes und eine Rettungswagens wurde die Schwangere mit eine Notarztwagen in die Klinik gefahren.