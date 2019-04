U-Bahn alle 3 bis 5 Minuten: U7 und U8 zur Messe umgeleitet

Gut zu wissen: Die Strecke der U2 zur Messestadt wird an allen Messetagen - also auch am Samstag und Sonntag - zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost tagsüber mindestens im 5-Minuten-Takt bedient, in der Hauptverkehrszeit teilweise alle 3 Minuten. "Hierzu setzt die MVG Zusatzzüge ein, außerdem werden die Linien U7 und U8 zeitweise zur Messe umgeleitet."