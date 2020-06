Enges Verhältnis trotz Distanz Harry und William halten sich per Zoom-Schalte auf dem Laufenden

Der eine mag zwar weiterhin in England sein, während es den anderen in die USA verschlagen hat. Dennoch sehen sich Prinz William (37) und Prinz Harry (35) so oft es geht, wenn auch nur virtuell per Videoschalte. Nach dem Abendessen mit seiner Frau Kate (38) und den gemeinsamen Kindern soll Prinz William derzeit immer unbeschwerte Gespräche mit seinem kleinen Bruder über Zoom einplanen, in denen sich die beiden gegenseitig auf dem Laufenden halten, berichtet die britische Tageszeitung "Express".