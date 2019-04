Mats Hummels postete: "Schlechtes Spiel. Verrücktes Ende." Schlaue Verknappung, wäre ‘ne gute Überschrift. Aber was fehlt: An einem noch verrückteren Spieltag. Dank des 4:2 der Schalker am Samstag bei Borussia Dortmund sind die Bayern punktemäßig nun zwei Zähler vorne. Fast abgestürzt in Franken, in der Tabelle obenauf. Glück im Unglück. Nicht gewonnen und doch Sieger.