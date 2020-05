"Viele Wirte nehmen sich viel zu wichtig. Wir sind keine Stars."

So richtig bekannt wurde der spätere "Haferlgucker" von TV München mit der St. Emmeramsmühle, deren Wirt er fast 20 Jahre lang war: in den Hoch-Zeiten der Münchner Schickeria. Promis gingen bei ihm ein und aus. Holenia, gern eher wortkarg, damals mittendrin. In eine Schublade ließ er sich eben noch nie zwängen. So sagt er auch: "Viele Wirte nehmen sich viel zu wichtig." Sie seien keine Stars, sondern eben Wirte: Gastgeber. Es geht die Legende um, dass er es deshalb auch abgelehnt hat, Wiesn-Wirt zu werden. "Interessiert mi ned", soll er gesagt haben. Dass diese drei Worte öfter bei ihm fallen, stimmt ohne Frage.