München - Die neue Filiale von Decathlon soll am 21. März 2019 als zweite Standort in München eröffnen. Auf 1.400 Quadratmetern können Decathlon-Fans zukünftig in der der Theresienhöhe 5 Sportartikel shoppen. Mit der Neueröffnung will Decathlon den Sportmarkt für ihre Münchner Kundschaft erweitern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Alle Sportprodukte könnten direkt vor Ort ausprobiert werden.