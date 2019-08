Auch wenn Nacktheit in der Öffentlichkeit dank jederzeit verfügbarer Smartphones schwieriger geworden ist – in FKK-Clubs schätzen die Mitglieder den Schutz, die Privatsphäre und eine ganz besonderes Ambiente. "Beim FKK geht’s ruhiger und respektvoller zu", sagt Blaschke. Vielleicht liege darum der Frauenanteil in den Clubs auch "bei weit über 50 Prozent". "Die Frauen leben das nahezu ausgiebiger als die Männer, die genießen es."

Münchner Stadtrat entscheidet: Oben ohne darf's schon sein

Und die Frage, wie viel Nacktheit öffentlich geht, ist in München ohnehin zurück in der öffentlichen Debatte. Nachdem es Kritik an einem Wachdienst gegeben hatte, der sonnende Frauen an der Isar aufforderte, ihre nackten Brüste zu bedecken, sah sich der Stadtrat genötigt, Fakten zu schaffen. Ende Juni entschied er einstimmig, dass Frauen sich "oben ohne" sonnen und ohne Bikinioberteil baden gehen dürfen. Badehose reicht. Aber die muss aus Sicht des Stadtrates auch sein – denn: Wenn sich alle "nackert" überall hinlegen könnten – "dann fühlen sich alle möglichen Leute belästigt" prophezeite Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD).

Die Debatte um Nacktheit auf jeden Fall ist noch lange nicht zu Ende. Die Grünen haben nun auch beantragt, dass man sich in Freibädern oben ohne sonnen dürfen soll. Schon am Mittwoch wird der Stadtrat darüber beraten.

AZ-Umfrage: Wo soll nackt baden erlaubt sein?

Flo Hinterhölzer (63), Ingenieur: "Ich finde, man sollte FKK überall machen dürfen – gerne auch in der Fußgängerzone. Ich mache selbst gerne FKK am Eisbach oder am Flaucher. Es ist ein Bekenntnis dazu, dass wir schön sind. Schließlich hat Gott uns so geschaffen, warum soll man sich dafür schämen. Mein Appell ist es, Menschen zu FKK zu ermuntern. Ich wäre auch dafür, dass man Sex in der Öffentlichkeit haben darf. Verklemmtheit finde ich schade. Das schränkt die Freiheit ein."

Sandra Conway (50), Lehrerin: "Ich finde, jeder sollte es machen, wie er will. Die einen baden nackt am Flaucher oder im Eisbach, die anderen eben mit Badebekleidung. Für mich selber ist das Nacktbaden kein Thema, ich gehe mit Badeanzug oder Bikini schwimmen. Die Entscheidung, was er trägt, sollte jeder selbst treffen können. Oben ohne in Freibädern wäre für mich auch okay, das stört niemanden. Den Leuten eine gewisse Freiheit zu lassen, ist gut."

Gabriele Schmidt (60), Zahnarzthelferin: "FKK gab es schon vor 40 Jahren, an der Isar und etwas später im Englischen Garten. Die Spanner waren damals unangenehm, ich habe das ja nicht gemacht, um als Schauobjekt da zu sein. An einem der schönen Seen rund um München bade ich heute noch nackt, bloß nicht mehr direkt an der Isar. Die sollte der Jugend vorbehalten sein. Ich finde es gut, wenn nur gewisse Bereiche dafür vorgesehen sind."

Günter Conway (50), Lehrer: "Früher und auch heute gehe ich gerne nackt im See baden. Das ist normal, ein sehr ursprüngliches Gefühl. Der Mensch wird doch nackt geboren. Man muss meiner Meinung nach auch den etwas prüderen Menschen entgegenkommen und in den Freibädern bestimmte Zonen schaffen. In den 80ern habe ich FKK in München miterlebt, da war das gang und gäbe. Jetzt ist es weniger geworden. An Seen sind Zonen für FKK sicher sinnvoll."

