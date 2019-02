Ende des offiziellen Staatsbesuchs Prinz Harry und Herzogin Meghan auf kulinarischer Entdeckungstour

Der dreitägige Marokko-Trip von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) neigt sich gen Ende. Doch ehe es am Abend für das royale Paar zurück in Richtung englischer Heimat geht, stehen am heutigen Montag noch einige Termine auf der Agenda. Es werden Pferde gestreichelt, traditionell marokkanische Gerichte gezaubert und jede Menge junger Künstler und Gründer getroffen.