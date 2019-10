München - Was war das denn, Löwen? Kaum Fußball, kaum Chancen, dafür jede Menge Fouls und Zoff – und dann war auch noch Sechzigs Nimbus der Heim-Unbesiegbarkeit dahin. Das 0:1 im Heimspiel des TSV 1860 am Samstagnachmittag gegen den KFC Uerdingen lässt 1860-Trainer Daniel Bierofka und seine Spieler frustriert wie ratlos zurück – und den TSV in Richtung Abstiegsränge taumeln.